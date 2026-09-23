Operación «Águila Alta»: Sheinbaum afirma que los cinco drones derribados tenían cámaras, no armas 

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que los cinco drones derribados como parte de la operación «Águila Alta» estaban equipados con cámaras y no con armas.

El Gabinete de Seguridad dio a conocer este martes la conclusión de esta acción coordinada con Estados Unidos en la frontera entre las ciudades de Tijuana y San Diego.

La mandataria señaló que este tipo de drones son utilizados por personas que buscan cruzar la frontera para vigilar a la Patrulla Fronteriza o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

«Pensamos que ese probablemente pueda ser un objetivo de esos drones, pero son drones comerciales y de este lado de la frontera se inhabilitaron», explicó.

Sheinbaum habló de esta operación después de que la prensa le preguntara sobre la declaración de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU en donde afirmó que México es el epicentro de los cárteles y estos controlan todo el país.

Al respecto, la presidenta señaló que mantienen acciones coordinadas con Estados Unidos para combatir a estos grupos criminales bajo los principios de «soberanía, territorialidad, respeto y confianza mutua».

Además, defendió su estrategia de seguridad al afirmar que se han reducido 50% los homicidios dolosos en el país.

«Si hubiera algún vínculo con algún grupo criminal, no tendríamos los resultados que tenemos, sería imposible, tampoco se trata de entrar en discusión todo el tiempo con el presidente Trump», añadió.

Con información de Latin Us