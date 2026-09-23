“La pensión de López Obrador es de 30 mil pesos y la mía será de 35 mil”, asegura Sheinbaum 

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que la pensión del exmandatario Andrés Manuel López Obrador es de cerca de 30 mil pesos mensuales.

El dato sobre este beneficio económico se lo habría compartido Martí Batres, titular del ISSSTE, según declaró en su conferencia matutina.

Sin embargo, Sheinbaum señaló que su pensión sería más alta que la de López Obrador por la antigüedad laboral que ha acumulado desde 1983.

«El presidente López Obrador tiene una pensión de menos de 30 mil pesos, creo, me dijo el otro día Martí, que es pensión del ISSSTE, yo calculo que mi pensión va a ser como de 35 mil», compartió.

La presidenta explicó que ella estudió entre 1981 y 1986, pero comenzó a cotizar desde que era ayudante de profesor y desde entonces contaría su antigüedad.

Sobre sus ingresos actuales, la mandataria aseguró que ella también cubre gastos con su salario mensual y no todo lo paga con los recursos de la presidencia.

«También tengo gastos, ya ven que cuando voy a los mítines digo que siempre cuidamos a los hijos, cuidamos a los nietos, pues también yo aquí tengo mis propios gastos también, no crean que todo lo paga aquí, no, de mi sueldo también hay gastos», afirmó.

Con información de Latin Us