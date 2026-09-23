Marina cierra puertos ante avance del huracán Polo

La Secretaría de Marina (Semar) cerró varios puertos del Pacífico mexicano ante el avance del huracán Polo, de categoría 4, y mantiene activo el Plan Marina en fase de prevención en los estados costeros.

El huracán ‘Polo’ originará lluvias en al menos cinco estados hoy miércoles 23 de septiembre de 2026.https://t.co/ybzNXjdNAp — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 23, 2026

Al momento de que la dependencia publicó un boletín sobre el tema, el ciclón se encontraba a aproximadamente 237 kilómetros al suroeste de Acapulco (Guerrero) y a 519 kilómetros al sureste de Manzanillo (Colima), con trayectoria hacia el norte. El fenómeno ocasionó lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, en Guerrero, fueron cerrados a todo tipo de embarcaciones. La restricción para unidades menores se aplicó en Manzanillo, Colima; Puerto Marqués, Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán; y Puerto Escondido, Oaxaca.

El huracán ‘Polo’, ahora de categoría 4, mantiene su desplazamiento lento frente a las costas de Guerrero y Colima.https://t.co/pP8h177poP — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 23, 2026

La Marina explicó que el oleaje puede provocar volcaduras o hundimientos; mientras que el viento, las lluvias torrenciales y la neblina reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes. También pidió a la comunidad marítima respetar las restricciones y atender las instrucciones de las capitanías de puerto.

Los mandos navales de Puerto Vallarta (Jalisco) y San Blas (Nayarit) coordinan acciones preventivas con Protección Civil y autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellas la habilitación de albergues y el posible traslado de personas en zonas de riesgo. Para emergencias en el mar, está disponible el número 800 627 4621 (800 MARINA1).

Nuestras Brigadas de Respuesta ante Emergencias se mantienen listas para responder con prontitud en caso de una emergencia. 🇲🇽⚓️ #PlanMarina #HuracánPolo #UnaMarinaCercaDeTi #ZN12 pic.twitter.com/CQeUZZ3hGz — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 23, 2026

Con información de López-Dóriga Digital