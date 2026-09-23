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PAÍS

Marina cierra puertos ante avance del huracán Polo

By Agencias
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MEX3446. PUERTO VALLARTA (MÉXICO), 23/09/2026.- Fotografía general este martes en Puerto Vallarta (México). El huracán Polo, que se ha debilitado a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mantiene su desplazamiento lento frente a las costas del Pacífico mexicano, y seguirá provocando lluvias intensas en estados del occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). EFE/ Arturo Montero
miércoles, septiembre 23, 2026

Los puertos de Acapulco y Zihuatanejo fueron cerrados a todo tipo de embarcaciones; la restricción para unidades menores se aplicó en cuatro

La Secretaría de Marina (Semar) cerró varios puertos del Pacífico mexicano ante el avance del huracán Polo, de categoría 4, y mantiene activo el Plan Marina en fase de prevención en los estados costeros.

Al momento de que la dependencia publicó un boletín sobre el tema, el ciclón se encontraba a aproximadamente 237 kilómetros al suroeste de Acapulco (Guerrero) y a 519 kilómetros al sureste de Manzanillo (Colima), con trayectoria hacia el norte. El fenómeno ocasionó lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, en Guerrero, fueron cerrados a todo tipo de embarcaciones. La restricción para unidades menores se aplicó en Manzanillo, Colima; Puerto Marqués, Guerrero; Lázaro Cárdenas, Michoacán; y Puerto Escondido, Oaxaca.

La Marina explicó que el oleaje puede provocar volcaduras o hundimientos; mientras que el viento, las lluvias torrenciales y la neblina reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes. También pidió a la comunidad marítima respetar las restricciones y atender las instrucciones de las capitanías de puerto.

Los mandos navales de Puerto Vallarta (Jalisco) y San Blas (Nayarit) coordinan acciones preventivas con Protección Civil y autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellas la habilitación de albergues y el posible traslado de personas en zonas de riesgo. Para emergencias en el mar, está disponible el número 800 627 4621 (800 MARINA1).

Con información de López-Dóriga Digital

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