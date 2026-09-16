“Hago un grito de justicia por Carlos Manzo y por las víctimas de la delincuencia»: Grecia Quiroz

Michoacán.- Grecia Quiroz García, alcaldesa de Uruapan, exigió justicia para Carlos Manzo y para todas las victimas de la delincuencia, durante la conmemoración del Grito de Independencia que esta noche encabezó desde la pérgola municipal uruapense, el mismo lugar donde el exalcalde independiente fue asesinado el 1 de noviembre del 2025.

Sosteniendo la bandera nacional, Grecia Quiroz recordó que Carlos Manzo suspendió la conmemoración del Grito de Independencia en 2025, para proteger a los uruapenses ante amenazas de la delincuencia organizada.

“Hace un año, en una noche como esta, Carlos Manzo no pudo dar el grito de independencia; privilegió el proteger y cuidar a su gente. En lugar de irse, pidió ayuda, una ayuda que nunca llegó a tiempo”, explicó.

La también lideresa del «Movimiento del Sombrero«, la plataforma política que fundó Carlos Manzo para ganar el ayuntamiento de Uruapan en 2024, advirtió que callar nunca fue el plan de Carlos Manzo, por lo que hoy lanzó un grito de justicia para él y para las víctimas del crimen organizado.

“Hoy estamos aquí porque callar nunca fue el plan de Carlos Manzo. Que se escuche fuerte, porque tampoco será el (plan) mío: esta noche hago un grito de justicia por Carlos y por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”, sentenció.

Carlos Manzo fue asesinado por un sicario adolescente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien le acertó seis impactos de bala calibre .9 milímetros cuando el alcalde encabezaba el tradicional Festival de Velas realizado el 01 de noviembre en la Pérgola Municipal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía de Michoacán han logrado detener a un total de 32 presuntos implicados en el asesinato, entre quienes se encuentra Ramón Ángel Álvarez Ayala “El R-1”, líder del CJNG en diversas regiones de Michoacán y considerado como autor intelectual del crimen.

Entre los detenidos se encuentran siete escoltas de Carlos Manzo, acusados de omisión, así como Samuel García Rivero, Director de Protocolo del ayuntamiento de Uruapan y quien habría proporcionado la agenda privada del edil al CJNG. El resto de los detenidos son al menos dos jefes de plaza, reclutadores de sicarios, operadores y taxistas.

Con información de Latin Us