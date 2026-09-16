«Viva México libre, independiente y soberano»: Sheinbaum da su segundo Grito de Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este martes 15 de septiembre su segunda ceremonia del Grito de Independencia frente a miles de asistentes que se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México.

En la ceremonia por el 216 aniversario, la mandataria pronunció 21 arengas e incorporó entre los personajes históricos a más mujeres, entre ellas Guadalupe Victoria y la insurgente Antonia Nava, “La Generala”, así como una mención a los pueblos indígenas, afromexicanos y a las y los migrantes.

La presidenta salió al balcón de Palacio Nacional acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, y destacó que México es un país libre, independiente y soberano, esto en medio de la tensión con el gobierno de Estados Unidos, y en donde en reiteradas ocasiones ha insistido en que ningún gobierno extranjero decidirá el rumbo del país.

«¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva Antonia Nava! ¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria! ¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!», arengó Sheinbaum antes de pronunciar los «viva México».

Para su segunda ceremonia, la mandataria utilizó un vestido en color negro, largo, con flores de colores bordadas en la parte de arriba.

Acompañaron a la mandataria, los secretarios de Estado como Marcelo Ebrard, Rosa Icela Rodríguez, Mario Delgado, general Ricardo Trevilla y almirante Raymundo Pedro Morales.

También la fiscal Ernestina Godoy; el ministro presidente de la Corte, Julio Aguilar; la jefa de Gobierno, y Clara Brugada acompañada de su directora de Comunicación, Ana María Lomelí.

Entre los presentes también estuvo senador Higinio Martínez, presidente del Senado y la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde.

Con información de Latin Us