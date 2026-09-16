Emiten orden de aprehensión contra Francisco Javier «N» por el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos

EFE.- El fiscal genera de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó este miércoles que ya se cuenta con la orden de aprehensión en contra de un sujeto por el feminicidio de la joven estudiante española Claudia Tacoronte.

El funcionario indicó que el presunto responsable es Francisco Javier «N» y afirmó que las autoridades estatales han iniciado el operativo de búsqueda para su detención.

«Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte en contra de un masculino (…) esta persona responde al nombre de Francisco Javier ‘N’, se le atribuye responsabilidad en el feminicidio de Claudia», indicó a medios de comunicación en Cuernavaca.

El funcionario afirmó que en la tarde de este miércoles se emitirá la ficha para dar con el paradero del sujeto mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con sus declaraciones, en la carpeta se han incluido imágenes de videovigilancia y también los ciudadanos han aportado información a las autoridades.

Medios locales habían reportado que tras revelarse varios videos del ataque, testimonios de los vecinos de la zona de Cuautla donde fue asesinada la estudiante de 21 años el pasado sábado, las autoridades habían logrado identificar extraoficialmente a Francisco Javier «N», alias «El Trompas», como sospechoso.

Este martes, compañeros de la estudiante española asesinada se manifestaron en Cuernavaca para exigir más seguridad y justicia por parte de la gobernadora de Morelos, Margarita González, quien ha prometido «dar con el responsable».

Con información de Latin Us