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ESPECTÁCULOS

Cancelan presentación de Álex Fernández por el Grito de Independencia en Sinaloa; fue hospitalizado en Guadalajara

By Agencias
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miércoles, septiembre 16, 2026

El músico iba a presentarse en el concierto del 15 de septiembre en la capital del estado, misma que este martes registró un enfrentamiento entre hombres armados en la sindicatura de El Salado

El cantante mexicano Álex Fernández canceló su presentación en CuliacánSinaloa, de este 15 de septiembre debido a presuntos problemas de salud.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, se informó que el artista tuvo que ser hospitalizado en Guadalajara, Jalisco, previo a su llegada a la capital sinaloense para participar en los eventos municipales del Grito de Independencia.

«Actualmente permanece ingresado, bajo atención médica y con pronóstico reservado», detalló el comunicado.

Se detalló que el joven, hijo de Alejandro Fernández, salió de Las Vegas, Nevada, en un vuelo privado este 15 de septiembre para arribar a su compromiso en Culiacán, sin embargo, debido a los problemas de salud citados, su vuelo tuvo que aterrizar en la capital de Jalisco.

«Álex tenía una enorme ilusión por presentarse por primera vez ante este querido público», se informó en el escrito compartido.

La situación ocurre luego que se reportó un enfrentamiento entre hombres armados en la sindicatura de El Salado, en el municipio de Culiacán, a pocas horas de que comiencen las celebraciones del Grito de Independencia.

Medios locales reportaron que la agresión armada ocurrió en la carretera internacional México 15 libre Culiacán-Mazatlán, en la cual habría muerto al menos una persona.

Con información de Latin Us

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