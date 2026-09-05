“Son infiltrados de la oposición o están a favor de candidatos con doble nacionalidad”, dice Sheinbaum en Colima a inconformes con la ampliación del puerto de Manzanillo

Molesta porque pescadores inconformes con la ampliación del puerto de Manzanillo se hacían escuchar con megáfonos durante el mensaje de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, la presidenta Claudia Sheinbaum primero los llamó irrespetuosos, para luego señalarlos de prianistas infiltrados.

En su gira por dos años de su gobierno inició su mensaje recriminando también a ambientalistas, principalmente, quienes desde julio pasado han expresado su rechazo al proyecto aeroportuario por las posibles afectaciones que podría generar en la Laguna de Cuyutlán en la pesca y la producción de sal.

“Sé que por ahí hay unas personas que tienen algunas demandas. Leo ahí una manta que dice que no están de acuerdo con la ampliación del puerto de Manzanillo”, expresó.

La mandataria aseguró que “lo que hacemos siempre es dialogar”, por lo que puso a votación: “¿Quién opina que sigan gritando mientras está el evento?”.

“Levanten la mano, ¿quién opina que…? ¿No? Ahora vamos a poner a votación. ¿Quién opina que respeten el evento? Y al final los recibo, los escucho. Bueno, mayoría”, dijo luego de ver que la mayoría de los asistentes a su mitin levantaron las manos, pero los manifestantes seguían su protesta.

Sheinbaum subrayó, “ya si no respetan a la mayoría, pues es que son unos irrespetuosos, ¿verdad? Entonces, a los que gritan en este momento, los atiendo al final de la asamblea”, ofreció.

“Y si siguen gritando, pues ya sabemos que son unos irrespetuosos, ¿cierto? Bueno, vamos a dar inicio. Les decía que el primero de septiembre, el primero de septiembre, dice la Constitución que todos los presidentes debemos dar informe”, comentaba, pero la del megáfono puso a prueba sus pulmones e interrumpió nuevamente a Sheinbaum.

“Yo decidí desde el año pasado que… Oigan, ya votamos, ya es la mayoría, ¿verdad? Por respeto, guarden silencio”, aunque la protesta continuó unos metros atrás de la última hilera de sillas.

La mandataria recordó que envió una “iniciativa de cambio en la Constitución, porque ningún presidente o presidenta debe tener doble nacionalidad, debe ser solamente mexicana a mexicano, no puede rendirle cuentas a otro país”.

“Que quede claramente en la Constitución que cualquier presidente o presidenta no puede tener doble o triple nacionalidad, solamente mexicano o mexicano para rendirle cuentas al pueblo de México y a la nación”, enfatizó.

“¿Quién está de acuerdo con esa propuesta?”, preguntó de nuevo frente a decenas de manos alzadas, “bajen la mano”, pidió.

Sheinbaum ahora preguntó: “¿Quién está en contra? A lo mejor los que gritan por ahí”, soltó.

“Unanimidad, sólo un presidente puede serlo presidenta si es solamente mexicano, que no pertenezca a ninguna otra nacionalidad”, agregó.

Cuando mencionó a los expresidentes recordó que Carlos Salinas de Gortari remató empresas del estado mexicano y puso como ejemplo a TV Azteca. “Antes eran canales del Estado mexicano, Inmevisión. Se la vendieron a Salinas Pliego. ¿Y saben con qué dinero lo compró? Sí, tenemos memoria. Con un préstamo que le hizo (Raúl) hermano de Salinas de Gortari. Que después estuvo preso”, remarcó.

En tanto comenzó a escucharse el grito de “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera”! Ante jaloneos que había con los inconformes, por lo que la mandataria pidió, “hagan de cuenta que no están”.

“No, no, no, nada de violencia, nada, nada, nada. Son muy irrespetuosos”, reiteró.

La presidenta Sheinbaum consideró que así es el PRIAN, «seguro pertenecen al PRIAN. Aquí de infiltrados”.

“Porque si fuera una demanda legítima, estarían de acuerdo en reunirnos para atender lo que están pidiendo, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a caer en provocación”, aclaró.

Ante la insistencia del reclamo con altavoz, la mandataria remató, “vamos a seguir recordando el pasado”.

“Yo creo que les duele cuando se recuerda el pasado, por eso gritan así de fuerte, ¿verdad? Vamos a seguir con la asamblea”, exigió, pero la protesta siguió.

Con información de Latin Us