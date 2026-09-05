Sheinbaum auxilia a adulta mayor que se desvaneció en la Arena Potosí

La tarde de este viernes 4 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum auxilió a una mujer de la tercera edad que se desvaneció entre la multitud durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno en San Luis Potosí.

Los hechos ocurrieron en la Arena Potosí, que se encontraba a su máxima capacidad de simpatizantes. Debido a las altas temperaturas, mayores a los 30 grados, la mujer perdió el conocimiento.

Sheinbaum se percató de lo sucedido e interrumpió el evento para auxiliar a la señora, mientras se coordinaba la llegada de personal médico.

La mandataria permaneció junto a ella mientras esperaba la llegada de los servicios de auxilio. Además, ayudó a organizar a quienes se encontraban alrededor para evitar que la multitud se aglomerara.

Con información de N+.