‘Andy’ López Beltrán responde a críticas por reunión en la Condesa: “el cónclave más importante es con el pueblo”

Andrés Manuel López Beltrán respondió a las críticas por la reunión que sostuvo con su hermano Gonzalo, el diputado de Morena Daniel Asaf y dos empresarios en un restaurante de la colonia Condesa, en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó al periodista Héctor de Mauleón como “espía” y lo invitó a acompañarlo durante un recorrido por el municipio de Tacotalpa, Tabasco.

“Me gustaría muchísimo que el espía Héctor de Mauleón y el director de ese pasquín llamado El Universal nos acompañaran en este tan importante cónclave, el más importante para nosotros”, señaló.

López Beltrán explicó que con la palabra “cónclave” se refería al contacto que mantiene con habitantes de Tabasco, a quienes visita como parte de sus actividades rumbo a una candidatura de diputación federal.

Aseguró que continuará recorriendo las comunidades para hablar sobre la defensa de la soberanía nacional y de la Cuarta Transformación.

“Desde muy pequeños, nuestro padre Andrés Manuel López Obrador nos enseñó a escuchar, atender, visitar y obedecer al pueblo. Al pueblo nos debemos y con el pueblo estaremos siempre agradecidos”, expresó.

La respuesta ocurrió después de que se difundieran imágenes de la reunión celebrada en el restaurante Magazzino, donde también estuvieron los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

El encuentro se prolongó durante al menos cinco horas. Las imágenes no cuentan con audio y López Beltrán no explicó cuál fue el motivo de la reunión.

Tras la difusión de las fotografías, Daniel Asaf fue cuestionado por medios de comunicación, pero evitó hacer comentarios sobre el encuentro.

Con información de López-Dóriga Digital.