«Huachicol» fiscal: 118 denuncias ante FGR y 77 personas detenidas en el último año

Como parte del combate al huachicol fiscal, en el último año, el gobierno de Claudia Sheinbaum bloqueó 159 operaciones irregulares de importación irregular de hidrocarburos, por las cuales presentó 118 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 77 personas resultaron detenidas.

En el segundo informe de gobierno de la presidenta, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en conjunto con la Agencia Nacional de Aduanas de México, no menciona a cuánto asciende el posible daño al erario por estas operaciones.

Esas denuncias se suman a otros expedientes que tiene abiertos la FGR, como el caso de «huachicol» fiscal que involucra a los hermanos Manuel y Roberto Farías Laguna, sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador.

En el documento entregado al Congreso, Sheinbaum informó que en lo que va del 2026, se detectaron 3 mil 109 casos de clasificación arancelaria incorrecta en productos petrolíferos e hidrocarburos, lo cual es resultado de la reforma que incorporó disposiciones orientadas a modernizar los procesos de despacho aduanero.

En el apartado denominado “Combate al Comercio Ilegal de Hidrocarburos”, indicó que este año se fortaleció el combate al comercio ilícito de petrolíferos mediante una estrategia nacional que incluye control fiscal, seguridad y monitoreo tecnológico en toda la cadena de suministro.

Como parte de la estrategia, se dio seguimiento mediante códigos QR a 33 mil 512 unidades de gas licuado de petróleo y 47 mil 401 unidades de gasolinas y diésel, lo que mejoró la supervisión y el control de la distribución de combustibles.

Se realizaron 8 mil revisiones, se cancelaron mil 979 sellos digitales y se impusieron 5 mil 888 multas.

Las autoridades detectaron mil 419 intentos de robo de hidrocarburos que fueron bloqueados y se aseguraron 37.1 millones de litros de combustibles de origen ilícito.

Como resultado de la estrategia integral de combate al mercado ilícito de combustibles, se aseguraron mil 938 tomas clandestinas, así como 96 autotanques, 91 ferrotanques, 81 tractocamiones, 30 remolques, 505 vehículos ligeros y camionetas, y un buque, utilizados para actividades ilegales, y se concretaron 77 detenciones vinculadas con estos delitos, de acuerdo con el informe.

Con información de Latin Us