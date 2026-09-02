MÁS DE 600 ESTUDIANTES TENDRÁN NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS

* El SEER mejora la infraestructura de dos secundarias de Soledad de Graciano Sánchez con aulas, sanitarios y espacios adecuados para la convivencia escolar.

Más de 600 estudiantes de las secundarias oficiales Gregorio A. Tello, turno vespertino, y Marcelino Pérez Oropeza, turno matutino, contarán con mejores condiciones educativas mediante las obras de infraestructura que actualmente se realizan en ambos planteles.

Los trabajos contemplan la construcción de tres aulas didácticas, nuevos módulos sanitarios, ampliación de la cancha cívica y obras complementarias que permitirán disponer de espacios más dignos y funcionales para las actividades académicas y de convivencia.

El titular del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), Martín Rodríguez Ramírez, destacó que, acorde con la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se atienden las necesidades de las comunidades escolares para que niñas, niños y adolescentes desarrollen sus actividades en instalaciones adecuadas.

Las obras se realizan con la participación del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, sumando esfuerzos para atender las necesidades de estudiantes, docentes y familias de ambos planteles.