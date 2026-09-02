Gobierno de Sheinbaum aumenta 31% el padrón de programas sociales rumbo a las elecciones de 2027

A un año de las elecciones intermedias de 2027, el gobierno de Claudia Sheinbaum reporta un aumento de 31% en el número de beneficiarios de los Programas para el Bienestar: el padrón pasó de 32 millones de personas en 2025 a 42 millones al cierre de 2026, es decir, 10 millones de beneficiarios adicionales.

El incremento ocurre mientras el gobierno federal destina alrededor de un billón de pesos a estos programas durante 2026, un monto 17% superior al ejercido en 2025. De acuerdo con el segundo informe de gobierno, presentado este martes, en los últimos ocho años la inversión acumulada en programas sociales alcanzará 4.5 billones de pesos.

El crecimiento del padrón de beneficiarios se registra a menos de un año de que se renueven 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, además de otros cargos locales.

Los apoyos multimillonarios están distribuidos en 18 Programas para el Bienestar y varios tienen carácter constitucional, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente menores de 65 años.

La pensión para adultos mayores concentra por sí sola alrededor de la mitad de los recursos destinados a los programas sociales y cerca de 30 por ciento de sus beneficiarios. Entre septiembre de 2025 y junio de 2026, cerca de 14 millones de personas de 65 años y más recibieron un pago bimestral de 6 mil 400 pesos.

Con informaión de Latin Us