“Debemos buscar la paz en México”: dice Sheinbaum tras sentencia de ‘el Mayo’

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la cadena perpetua dictada a Ismael ‘el Mayo’ Zambada y el llamado que realizó a los jóvenes a no seguir el camino de la violencia.

No hay una opinión personal sobre eso, es lo que es… Viniendo de quien viene es difícil citarlo, pero es el trabajo que estamos haciendo desde el principio, atención a las causas, para que ningún joven se acerque a la delincuencia”, refirió en la Mañanera del Pueblo.

Sheinbaum Pardo defendió el trabajo que realiza su Gobierno en materia de seguridad y la coordinación con autoridades de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga.

Nosotros no podemos citar a esta persona (‘el Mayo’), pero entre todas y todos debemos buscar la paz en México y evitar la violencia”, subrayó.

Cuestionada sobre si el Gobierno de México solicitará el dinero asegurado al narcotraficante, la presidenta refirió que “normalmente se hace” pero que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que analice la posibilidad y proceda en todo caso.

Sobre las circunstancias bajo las que fue detenido Zambada en 2024 tras aterrizar en territorio estadounidense, la presidenta volvió a cuestionar la versión de Washington de que no se trató de un operativo de sus agentes de seguridad, y mencionó que el FBI mostró en un museo el avión en el que se trasladó el capo a EE.UU.

En este sentido, explicó que el país vecino no les ha facilitado los requerimientos de información que recientemente le solicitaron para aclarar el arresto y si intervinieron agentes estadounidenses en territorio mexicano.

Sheinbaum recordó que su captura tuvo “efectos” en Sinaloa y derivó en una ola de violencia, por lo que se preguntó: “¿Qué llevó a generar un conflicto interno en un grupo delincuencial?”.

Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar al país y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos para evitar que llegue droga a los Estados Unidos (…) Igual pedimos que ellos eviten que lleguen armas a México. Y cada quien debe hacer su trabajo”, remarcó.

‘El Mayo’ Zambada pide perdón por la violencia que ocasionó

Antes de conocer la sentencia de cadena perpetua, ‘el Mayo’ Zambada leyó una carta en la que pidió perdón a las personas y familias afectadas por sus actividades criminales, reclamó el fin de la violencia en México e instó a los jóvenes a alejarse del narcotráfico.

Nadie gana en este tipo de guerra”, afirmó durante la audiencia en español. “No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir responsabilidad”, añadió.

La sentencia no incluyó una multa económica, pero sí ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, la cantidad solicitada por la Fiscalía como equivalente a los beneficios obtenidos por sus actividades criminales.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE