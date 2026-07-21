Salud confirma tres casos de Cyclospora, que provoca diarrea “explosiva”; niega brote en México

El secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó este martes que actualmente se han registrado tres casos en México de Cyclospora, la enfermedad que provoca una diarrea «explosiva», tras el brote en Estados Unidos.

Ante esto, el funcionario federal descartó que exista un brote de esta enfermedad en México y señaló que se mantiene una vigilancia epidemiológica.

«En México ha habido tres casos de Cyclospora nada más y esos casos son habituales, no se sale de la epidemiología común y corriente», declaró en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario Kershenobich indicó que se encuentra colaborando Senasica y Copefris en conjunto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el análisis de la planta de lechuga en Guanajuato.

Además de que las autoridades de la Secretaría de Salud también tomaron muestras por separado para una investigación junto a los CDC de Estados Unidos.

Sin embargo, señaló que por el momento no ha detectado evidencia para afirmar que la Cyclospora proviene de esta instalación en Guanajuato.

El funcionario indicó que pese a la gran cantidad de casos que se han reportado en Estados Unidos, hasta el momento no se tienen muertes confirmadas, por lo que señaló que esta enfermedad es tratable.

Con información de Latin Us