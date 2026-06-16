Mundial 2026: Gobierno ordena ‘home office’ y suspensión de clases en CDMX y Guadalajara

El Gobierno de México implementará medidas extraordinarias de movilidad y laborales con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se establecieron esquemas de home office y suspensión de actividades escolares en fechas clave (17, 18 y 24 de junio) tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en Guadalajara y su Zona Metropolitana.

“El presente decreto entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, se apuntó en la publicación.

Medidas en Ciudad de México el 17 y 24 de junio

Para este miércoles 17 de junio, fecha en la que jugarán en punto de las 20:00 h Uzbekistán y Colombia en el Estadio Ciudad de Mexico, la jornada presencial de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal terminará en punto de las 15:00 h, por lo que las funciones deberán continuar a distancia según las necesidades del servicio.

El 24 de junio de 2026 las actividades de toda la jornada laboral de los funcionarios públicos se desarrollarán íntegramente bajo la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia o esquemas flexibles de organización laboral, conforme a las necesidades del servicio.

Se suspenderán actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional en el turno vespertino del 17 de junio, y en general todo el día 24, cuando la Selección Mexicana se enfrente ante República Checa.

En estos dos días del Mundial 2026, el Gobierno federal hizo un llamado al sector privado y social para que en todas las actividades administrativas no esenciales se otorguen las facilidades necesarias, a fin de que se implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral, en los términos de los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo.

Medidas en Guadalajara y su Zona Metropolitana el 18 de junio

Para el jueves 18 de junio, día en que se realizará el partido entre México y Corea del Sur a las 19:00 h, en Guadalajara y su Zona Metropolitana se activarán esquemas de home office de tiempo completo para las actividades administrativas no esenciales del gobierno. En el sector educativo, se suspenderán las actividades escolares en todos los niveles académicos de la región.

También se conminó al sector privado a implementar esquemas de teletrabajo durante toda la jornada del 18 de junio en la citada zona de Jalisco.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se disputarán el CDMX y Guadalajara el 17, 18 y 24 de junio?

Ciudad de México: 17 de Junio. Uzbekistán vs Colombia. 20:00 h

17 de Junio. Uzbekistán vs Colombia. 20:00 h Guadalajara: 18 de junio. México vs Corea del Sur: 19:00 h.

México vs Corea del Sur: 19:00 h. Ciudad de Mexico: 24 de junio. República Checa vs México. 20:00 h.

Con información de López-Dóriga Digital