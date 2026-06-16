Padre buscador escribe carta a la Selección Mexicana: Les pide ganar el Mundial y ayudar a visibilizar desapariciones en el país

Un padre buscador pidió a la Selección Mexicana en una carta ganar el Mundial 2026 y ayudar a visibilizar las desapariciones en el país.

Por medio de redes sociales se viralizó el caso de Gustavo Hernández, pintor de profesión y que busca a su hijo Abraham Zeidy desde el 2024, quien dejó su misiva en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, sitio en donde se concentra el combinado nacional.

“A pesar de que le dedico mi vida a buscarlo, hasta el momento no he podido encontrarlo. Y no soy solo yo: hay más de 133,000 personas desaparecidas en este país que todos los días son buscadas por sus seres queridos”, dijo.

“Aunque la ausencia de mi hijo me ha convertido en un padre buscador de tiempo completo, también soy mexicano, como todas las familias que buscamos, y sueño con ver a la Selección Mexicana de Fútbol campeona. Ustedes, los seleccionados, son héroes nacionales para millones de personas que tienen la esperanza de verlos campeones. Yo también tengo esa esperanza, pero mi mayor anhelo es verlos campeones con mi hijo de regreso en casa, haciéndole las hamburguesas que me gustaba hacerle antes de que lo desaparecieran”, puntualizó en la misiva.

Hernández explicó que decisión escribir dicha carta porque el equipo mexicano que participa en el Mundial 2026 puede “sumar un granito de arena” para lograr ese sueño y que su hijo regrese a casa.

“Ustedes son héroes nacionales que todo el país admira y escucha, por lo que tienen un gran poder para ayudar a las familias que buscamos a nuestros desaparecidos”, recalcó.

Enfatizó que miles de personas han llevado la búsqueda de sus familiares y/o amigos a las inmediaciones de los partidos mundialistas.

“Ahí estuvimos afuera del Estadio Azteca cuando jugaron contra Sudáfrica y vencieron 2 a 0. Nos encantaría haber disfrutado el partido, pero la búsqueda de mi hijo y la de miles de seres queridos nos obliga a intentar a usar las cámaras y los micrófonos del Mundial para que se escuche nuestro dolor, para que las autoridades dejen de ignorarnos y resuelvan la crisis humana que intentan ocultar y silenciar todos los días. No hay lucha más humana y dolorosa en este mundo que tenerle que dedicar nuestra vida a buscar a nuestros hijos para que regresen a casa”, escribió.

El padre buscador también aclaró que las manifestaciones han sido reprimidas por autoridades, y que cada vez que intentan llevar la búsqueda de sus familiares a las cámaras que cubren el Mundial 2026 son “recibidos por granaderos y grupos de choque que nos impiden llevar nuestras mantas a los estadios, que arrancan las fichas de búsqueda de nuestros seres queridos y que intentan convertir nuestro amor en enfrentamientos violentos para desacreditarnos, el amor de padres y madres buscadores que nunca responderemos a la violencia, ya que nosotros caminamos con la fe y la esperanza de encontrar y abrazar a nuestros hijos”.

“Ustedes, los seleccionados, representan mucho más que un equipo de futbol. Son referentes para todos los mexicanos, son embajadores de nuestro país y voces capaces de llegar a alcanzar micrófonos a los que nuestra voz no logra llegar. Cada partido, cada mensaje y cada gesto suyo tiene un impacto profundo en nuestro país y en la conciencia de millones de personas”, aclaró Gustavo Hernández.

“Por ello, les pedimos que miren hacia una de las heridas más profundas que enfrenta México: la desaparición de miles de personas y la lucha incansable de las madres buscadoras que recorren caminos, campos, desiertos y ciudades tratando de encontrar a sus hijas, hijos, hermanos, esposos y seres queridos. En un momento en que el mundo observa a México, un gesto de empatía de su parte podría ayudar a visibilizar esta realidad y sí, podría acercarnos muchos pasos a encontrar a nuestros hijos”, puntualizó.

Por último, el padre buscador recalcó que”un mensaje, una muestra de solidaridad o un pronunciamiento en favor de las familias buscadoras enviaría una señal poderosa: que el deporte también puede ser un espacio para la dignidad, la memoria y la esperanza; que los seleccionados mexicanos son verdaderos héroes nacionales, no solo porque son capaces de ganar un Mundial, sino porque también son personas humanas, empáticas y solidarias que utilizan su posición para ayudar a sanar este México que tanto ha sufrido”.

No les pedimos que resuelvan un problema que corresponde a las instituciones. Les pedimos algo más sencillo y, al mismo tiempo, profundamente valioso: que acompañen con su voz a quienes llevan años buscando a quienes aman”, reiteró.

Con información de López-Doriga Digital