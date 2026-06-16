¡Leyenda! Messi se convierte en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo

Lionel Messi se convirtió este día en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo (categoría Mayor).

Tras ver acción ante Argelia en el estreno de la albiceleste en el Mundial 2026, el ’10’ logró otro récord especial.

Antes, el zurdo argentino jugó las justas veraniegas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2028 y Qatar 2022, donde se convirtió en campeón del mundo.

Messi, de 38 años, busca también ser el máximo goleador en la historia de la máxima competición del balompié: suma 13 goles al igual que Just Fontaine y Pelé; tiene por delante a Kylian Mbappé y Gerd Müller (14), así como a Ronaldo Nazario (15) y Miroslav Klose, el máximo romperredes de todos los tiempos con 16.

CRISTIANO LO IGUALARÍA MAÑANA

En la carrera ‘parejera’ que llevan Messi y Cristiano Ronaldo, el luso puede igualar mañana al rosarino con seis Mundiales en su haber si ve acción ante República Democrática del Congo.

Con información de Latin Us