Sheinbaum descarta que Trump encabece una ofensiva contra México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no cree que sea su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, encabece una ofensiva contra México en diversos temas.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expuso que los ataques contra México son por parte de sectores de la ultraderecha de la Unión Americana, quienes buscan que no haya buena relación entre ambas naciones.

“Hay mucho diálogo con el Gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo”, dijo.

“Como lo dije ayer, yo creo que son sectores de la ultraderecha de EE.UU. que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México. Que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas, principalmente, y que no quieren que haya una buena relación”, puntualizó.

Las declaraciones de la presidenta de México ocurren tras su informe a dos años de su triunfo electoral, en donde dejó en claro que su Gobierno no acepta la injerencia extranjera, además de que recalcó que es legítimo dudar “del verdadero interés” de las acusaciones por narcotráfico de diez funcionarios mexicanos, entre los que se encuentran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza.

La mandataria mexicana explicó que estos sectores de la ultraderecha estadounidense se coordinan con la coordinan contra la ultraderecha en México.

“Y se juntan pues con los de la ultraderecha en México. Que antes querían pasar como de centro, luego medio de derecha y ahora ya de plano se fueron al extremo derecha. Que, como lo he dicho, la derecha, a diferencia de un gobierno humanista, pues son muy autoritarios, no están de acuerdo en políticas que ayuden a los que menos tienen, no están de acuerdo con los programas de bienestar, no están de acuerdo con la inversión en educación pública. Lo que fue todo el proceso neoliberal y, además, una visión ahora pues muy muy autoritaria”, recalcó.

“Ellos no están de acuerdo con la libertad de expresión, aunque digan que están de acuerdo, en realidad nuestros es eso sectores en México que se vinculan con sectores de derecha de todo el mundo, y particularmente de Estados Unidos pues son los que se vinculan y buscan que no haya una buena relación entre nuestros países”, agregó.

Con información de López-Dóriga Digital