Suman 17 muertes por altas temperaturas; SMN advierte que seguirá el calor

Autoridades federales contabilizan 17 muertes por altas temperaturas en lo que va de la actual temporada de calor.

La Secretaría de Salud sitúa en 2.5 por ciento la letalidad por calor. Las 17 muertes ocurrieron en:

Chiapas – 3 defunciones

Veracruz – 3 defunciones

Baja California – 2 defunciones

Campeche – 1 defunción

Guerrero – 1 defunción

Oaxaca – 1 defunción

Querétaro – 1 defunción

Quintana Roo – 1 defunción

San Luis Potosí – 1 defunción

Sonora – 1 defunción

Tabasco – 1 defunción

Tamaulipas – 1 defunción

Todas las víctimas sufrieron un golpe de calor.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantendrán las tardes con temperaturas de calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país, al tiempo que permanecerá una onda de calor en Sinaloa, Nayarit , Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Los estados que registrarán las mayores temperaturas serán: Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte y costa), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro), con entre 40 y 45 ºC.

Se exhorta a la población a mantenerse hidratado, evitar exponerse directamente al sol, utilizar bloqueador solar y cubrirse con ropa de colores claros y manga larga, usar gorra o sombrilla, así como no comer en la calle.

Con información de López-Dóriga Digital