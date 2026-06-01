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PAÍS

Suman 17 muertes por altas temperaturas; SMN advierte que seguirá el calor

By Agencias
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MEX7037. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 07/05/2024.- Una persona utiliza una sombrilla para protegerse del sol durante un día caluroso, este martes en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán
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lunes, junio 1, 2026

De acuerdo con el SMN se mantendrán las tardes con temperaturas de calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país

Autoridades federales contabilizan 17 muertes por altas temperaturas en lo que va de la actual temporada de calor.

La Secretaría de Salud sitúa en 2.5 por ciento la letalidad por calor. Las 17 muertes ocurrieron en:

  • Chiapas – 3 defunciones
  • Veracruz – 3 defunciones
  • Baja California – 2 defunciones
  • Campeche – 1 defunción
  • Guerrero – 1 defunción
  • Oaxaca – 1 defunción
  • Querétaro – 1 defunción
  • Quintana Roo – 1 defunción
  • San Luis Potosí – 1 defunción
  • Sonora – 1 defunción
  • Tabasco – 1 defunción
  • Tamaulipas – 1 defunción

Todas las víctimas sufrieron un golpe de calor.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantendrán las tardes con temperaturas de calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país, al tiempo que permanecerá una onda de calor en Sinaloa, Nayarit , Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Los estados que registrarán las mayores temperaturas serán: Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte y costa), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro), con entre 40 y 45 ºC.

Se exhorta a la población a mantenerse hidratado, evitar exponerse directamente al sol, utilizar bloqueador solar y cubrirse con ropa de colores claros y manga larga, usar gorra o sombrilla, así como no comer en la calle.

Con información de López-Dóriga Digital

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