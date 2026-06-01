«Hay que tener valentía, no temor a que les quiten la visa»: Sheinbaum llama a legisladores a expresar su postura frente a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo este lunes un llamado a los legisladores mexicanos a expresar sin temor su postura contra las acciones de Estados Unidos.

En su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria consideró que aunque no es la mayoría de diputados y senadores la que tiene temor de manifestar su opinión sobre el gobierno de Donald Trump, se debe considerar que estos riesgos son parte de la política.

«No puede ser que un legislador no opine por temor a que le quiten la visa, hay que tener valentía cuando se entra a la política», señaló a la prensa.

Además, Sheinbaum no descartó que el retiro de visas a políticos mexicanos sea un mecanismo de intromisión en las reelecciones; «tenemos derecho a dudar, a cuestionarlo, ¿cuál es la verdadera razón de quitar una visa?», añadió.

Y reiteró su mensaje de llamar a que políticos de Estados Unidos no utilicen a México en su disputa electoral, por lo que justificó que su postura tiene la finalidad de «defender» al país, para que «no lo usen como piñata».

«Todo aquel diputado, senador o funcionario público que tenga temor de que le quiten la visa, que no tenga temor. Hay que decir la verdad, hay que ser valiente cuando se está en la política», puntualizó.

Ante esto, la presidenta pidió claridad en la postura de los políticos que aspiran a un cargo público en las próximas elecciones.

«Hay que defender lo que se piensa, y no hay que zigzaguear en eso, porque si estás un poquito aquí, un poquito allá, un poquito por aquí, un poquito por allá, pues no quedas bien con nadie. Y aquí hay que quedar bien con el pueblo de México, nada más, con la historia y con la nación», comentó.

Con información de Latin Us