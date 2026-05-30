“El futuro de México no será como el de Sinaloa”, dice Maru Campos ante simpatizantes tras la marcha en Chihuahua

La gobernadora Maru Campos aseguró que a México no le espera un futuro como el de Sinaloa donde el crimen organizado impera con total libertad y son quienes controlan los sistemas de riego y otros módulos del gobierno.

Frente a cientos de simpatizantes que se reunieron en apoyo a la mandataria, luego de realizar una marcha por las principales vialidades del estado, Campos aseguró que el final de este régimen y de la 4T empezará en Chihuahua.

“La historia castigará a quienes traicionaron a la patria y se hincaron frente al crimen organizado, y los libros de historia van a escribir su nombre con tres letras: Morena, 4T, narcogobierno”, señaló.

En el evento celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones, la panista aseguró que en Chihuahua comenzará el final de la 4T y de Morena.

“México va a recordar que el final de este régimen empezó aquí, en Chihuahua, con miles de almas valientes y libres”, dijo.

Al mitin, acudieron los expresidentes de la República Felipe Calderón y Vicente Fox, así como dirigentes y políticos del Partido Acción Nacional (PAN), quienes mostraron su apoyo a la mandataria estatal.

En el mitin subieron al podio para expresar su apoyo a la gobernadora tanto Vicente Fox como Felipe Calderón y luego finalizó con un discurso de Maru Campos dirigido a los ciudadanos del estado y a los asistentes.

«En México se está construyendo un Estado autoritario que sólo podrá detenerse con la fuerza organizada de los ciudadanos y, como fui partícipe de esa construcción democrática, porque luché de joven, me tocó negociar la reforma política que trajo la transición democrática en México y permitió el triunfo de Vicente Fox; por eso me duele más asistir a la demolición de la democracia», dijo Calderón tras tomar el micrófono en el evento.

La movilización ocurre días después de que la gobernadora Maru Campos fuera citada a comparecer en instalaciones de la Fiscalía General de la República en el marco de la investigación de la presencia de agentes estadounidenses durante un operativo en el cual desmantelaron un laboratorio clandestino.

Con información de Latin Us