Vence el plazo para ratificar solicitud de juicio político contra Maru Campos, informa la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó este sábado que la solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no fue ratificada, por lo que el trámite es improcedente.

La presidenta de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, precisó en entrevista con medios de comunicación que había un plazo de tres días para que se ratificara la solicitud, contados a partir de su presentación.

“No existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos. Una vez que no se ha ratificado, no se tiene por presentada la solicitud”, aclaró la legisladora del Partido Acción Nacional.

Este día se realizó una marcha y un evento en Chihuahua respaldado por militantes y dirigentes del PAN en apoyo a la mandataria estatal. Al mitin acudieron los expresidentes de México Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.

Esto ocurre días después de que la gobernadora Maru Campos fuera citada a comparecer en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en el marco de la investigación de la presencia de agentes estadounidenses durante un operativo en el cual desmantelaron un laboratorio clandestino.

El pasado 26 de mayo, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó que fue presentada una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua por este caso.

En conferencia de prensa se detalló que el documento fue enviado por el secretario general, Mauricio Farah, casi cinco horas después de que diputados locales de Morena hicieron la petición formal.

En total, 11 de 12 diputados que Morena tiene en el congreso local acudieron a presentar la solicitud de juicio político, encabezados por Edín Cuauhtémoc Estrada, coordinador de esa bancada, Daniel Avitia Arellanes, María Antonieta Pérez, Pedro Torres, Magdalena Rentería, entre otros.

Con información de Latin Us