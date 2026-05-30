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ESTADO

SAN LUIS, SEDE DE REUNIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y MONITOREO GUBERNAMENTAL

By Redacción
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domingo, mayo 31, 2026

* Reunió a autoridades estatales, organismos internacionales y especialistas en políticas públicas, consolidándose como referente nacional en monitoreo y evaluación gubernamental.

Gracias al respaldo sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la transparencia, planeación estratégica y eficiencia institucional, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas (Sefin), realizó la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación (RedMyE), consolidando a San Luis Potosí como referente nacional en gestión pública basada en resultados.
En el marco de este encuentro, la dependencia presentó el Sistema Estatal de Información (SEI), herramienta orientada a fortalecer la generación y aprovechamiento de información estadística y geográfica para la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Durante las actividades desarrolladas en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes participaron representantes de 24 entidades federativas, además de especialistas de organismos nacionales e internacionales.
La agenda contempló conferencias magistrales, mesas de debate, talleres y sesiones técnicas con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL) y la Red Española de Evaluación (RedEval). Además, se conmemoraron los 10 años de la RedMyE, espacio creado en 2016 para fortalecer el intercambio técnico y las capacidades institucionales, demostrando el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí con gobiernos más modernos, eficientes y orientados a resultados.

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