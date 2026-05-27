Rocha Moya no tiene ficha roja de la Interpol, afirma la Secretaría de Seguridad

La Secretaría de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch, negó este miércoles que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, tenga una ficha roja de la Interpol en su contra.

De acuerdo con la dependencia, esta información fue corroborada con instancias nacionales e internacionales, aunque no precisó a cuales se refería.

Más temprano, el secretario dijo durante la conferencia matutina que desconocía si existía la orden en la Interpol y sólo confirmó la solicitud de detención de Estados Unidos.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado hace unos días que el gobernador con licencia y los demás implicados en el expediente contaban con este alertamiento.

La mandataria había afirmado que como los señalados cuentan con orden de aprehensión en Estados Unidos esto llevaba a que se emitieran fichas rojas.

¿Cómo se emite una ficha roja de Interpol?

De acuerdo con la Interpol, las fichas rojas se emiten a solicitud del país interesado en que sea detenido un sujeto ante la Oficina Central Nacional de la Interpol.

La agencia señala que no se trata de una orden de detención internacional y la define como la solicitud para que las fuerzas del orden de todo el mundo localicen y retengan de manera provisional a una persona a la espera de su extradicción.

Con información de Latin Us