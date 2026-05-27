Confirman primer caso de gusano barrenador en humanos en Jalisco

Autoridades de Jalisco confirmaron el primer caso humano de miasis por gusano barrenador en la entidad.

El secretario de Salud de la entidad, Héctor Raúl Pérez Gómez, detalló que el paciente afectado es un varón de 47 años de edad, originario del municipio de Pihuamo, ubicado en la región sur del estado, tras una herida en la pierna izquierda.

Se indicó que el hombre padece diabetes y se encuentra en una condición de inmunosupresión, lo que habría complicado la infección.

Por cercanía geográfica, el paciente fue trasladado y es atendido en un centro hospitalario de Colima.

El titular de Salud de Jalisco precisó que el paciente se encuentra estable y que “va a tener una buena evolución” tras sufrir miasis por gusano barrenador, aunque continuará hospitalizado y bajo estricta observación médica.

La principal hipótesis del contagio sugiere que el contagio ocurrió por el contacto directo del paciente con un bovino infestado dentro de la zona rural de Pihuamo, aunque las investigaciones formales siguen su curso para determinar la certeza absoluta del origen.

Salud de Jalisco implementó de manera inmediata un cerco sanitario y epidemiológico en Pihuamo. Estas acciones se ejecutan en coordinación con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA) del estado y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) del Gobierno Federal.

La miasis por gusano barrenador es la enfermedad parasitaria ocasionada por la infestación de la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax en el cuerpo de un mamífero (animales de sangre caliente y humanos).

A diferencia de otros tipos de miasis comunes donde las larvas solo consumen tejido muerto (necrofagia), el gusano barrenador es un parásito obligado de tejido vivo. Las larvas se alimentan directamente de la carne, los músculos y los vasos sanguíneos del huésped, cavando túneles bajo la piel.

Con información de López-Dóriga Digital