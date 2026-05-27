“Se me cita bajo la simulación de ser un testigo”: Maru Campos acusa que la FGR intenta fabricar un caso en su contra

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó este miércoles que la citación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta presencia de agentes estadounidenses se trató de una simulación para fabricarle un caso en su contra.

«Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burla finalidad de fabricarme un caso y convertirme en culpable. No guardaron las formas, no respetaron la ley. Atropellaron la protección constitucional del cargo que los chihuahuenses me han conferido», dijo tras salir de las instalaciones de la FGR ubicadas en la Ciudad de México.

Maru Campos afirmó que su gobierno ha colaborado con la fiscalía y, a pesar de eso, la citaron para que compareciera en calidad de testigo por el caso de la presencia de presuntos agentes estadounidenses en un operativo en el estado.

En ese sentido, acusó que México vive en un autoritarismo y totalitarismo que viola la Constitución sin consecuencias y que «persigue a quienes buscan cumplir la ley».

La gobernadora acusó al gobierno morenista de encubrir a personas con vínculos con el narcotráfico, ante el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien cuenta con una orden de detención y extradición por parte de Estados Unidos.

«Soy la perseguida por el simple delito de no ser cómplice; por el contrario, dar resultados, pues esto no se trata de mí, se trata de cada mexicano de bien, de sus hijos, de sus derechos y libertades, de la justicia misma», dijo.

Por su parte, el dirigente del PAN, Jorge Romero, precisó que este miércoles la gobernadora se presentó a las instalaciones de la fiscalía para responder al oficio de la notificación de la citación y señalar los errores.

De acuerdo con el líder blanquiazul, Maru Campos no debe comparecer porque no está obligada, además de tener fuero constitucional.

«Es importante apegarnos a la protección constitucional que tiene una servidora por el simple hecho de ser gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. Era un oficio en el que se le pidió que fuera como testigo de manera muy incongruente», añadió.

Con información de Latin Us