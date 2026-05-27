Gobernadora de Chihuahua acude a instalaciones de la FGR para declarar por caso de agentes estadounidenses

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, llegó este miércoles por la mañana a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México tras ser citada a comparecer por el caso de la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas.

Campos fue acompañada por el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero; el coordinador de senadores blanquiazules, Ricardo Anaya; el coordianador de los diputados federales, Elías Lixa .

Cabe recordar que la gobernadora fue requerida por la FGR en calidad de testigo como parte de las investigaciones para esclarecer cómo elementos ligados a la embajada de Estados Unidos incursionaron en un operativo terrestre a pesar de que la Constitución lo prohibe.

A su llegada, la prensa intentó realizar preguntas a la gobernadora, quien pidió esperar hasta que saliera de su comparecencia para contestar.

Se espera que al final de su comparecencia, dé una palabras a la prensa y a las personas que la acompañaron para respaldarla este miércoles a la FGR.

En las inmediaciones de la FGR se encuentran simpatizantes de la panista, así como militantes del partido, tales como la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Karen Michel González Márquez; el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y el diputado Germán Martínez.

Con información de Latin Us