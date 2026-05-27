SAN LUIS MANTIENE EL MEJOR RITMO EN CRECIMIENTO DE EMPLEO

• Durante el primer trimestre de 2026, más de 22 mil personas se incorporaron a una ocupación y aumentó el acceso a prestaciones, servicios de salud y empleos estables.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de generar más oportunidades laborales y fortalecer la economía de las familias potosinas, San Luis Potosí mantuvo un ritmo favorable en indicadores de empleo durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que reflejan mayor participación de la población en actividades productivas y mejores condiciones para las y los trabajadores.

Entre enero y marzo de este año, la Población Económicamente Activa (PEA) creció en 35 mil 859 personas, mientras que la población ocupada alcanzó un total de un millón 281 mil 677 personas, lo que representó 22 mil 049 nuevos empleos. Además, 16 mil 323 personas se incorporaron a ocupaciones estables y mejoró el acceso a derechos laborales con más personas que cuentan con prestaciones, contrato escrito y servicios de salud, resultado de acciones sin límites para fortalecer el bienestar y la estabilidad económica.

La reducción de la subocupación del 13.1 al 10.1 por ciento, lo que equivale a 36 mil 413 personas que anteriormente buscaban más horas de trabajo o empleo adicional, y la mejora en la informalidad laboral, disminuyendo de 56.4 al 55.7 por ciento, muestran un panorama favorable para el desarrollo económico del Estado, aun cuando más personas ingresaron activamente a la búsqueda de empleo. Este avance demuestra el cambio que se vive y se siente al ampliar oportunidades laborales, fortalecer empleos con mejores condiciones y brindar mayor certeza a miles de familias potosinas.