México sin casos de ébola; Secretaría de Salud refuerza vigilancia ante brote

David Kershenobich, titular de Salud federal, detalló una serie de medidas y recomendaciones ante el brote de ébola en África

David Kershenobich, secretario de Salud federal, informó que en México no se ha registrado ningún caso de ébola y que el riesgo de propagación en el territorio nacional es “muy bajo”.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Kershenobich Stalnikowitz detalló una serie de medidas y recomendaciones de viaje ante el brote por dicha enfermedad, que se localiza principalmente en la República Democrática del Congo y Uganda.

“No tenemos casos. Estamos preparados ante cualquier eventualidad, es mejor prevenir, tener todas las capacidades en caso de que se presentara algún caso”, declaró.

La Secretaría de Salud explicó que las personas que hayan transitado o permanecido en los últimos 21 días en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur reprogramen sus viajes a México para una fecha posterior, una vez que concluya la emergencia de salud pública internacional.