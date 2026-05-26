México sin casos de ébola; Secretaría de Salud refuerza vigilancia ante brote

David Kershenobich, titular de Salud federal, detalló una serie de medidas y recomendaciones ante el brote de ébola en África
David Kershenobich, secretario de Salud federal, informó que en México no se ha registrado ningún caso de ébola y que el riesgo de propagación en el territorio nacional es “muy bajo”.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, Kershenobich Stalnikowitz detalló una serie de medidas y recomendaciones de viaje ante el brote por dicha enfermedad, que se localiza principalmente en la República Democrática del Congo y Uganda.
“No tenemos casos. Estamos preparados ante cualquier eventualidad, es mejor prevenir, tener todas las capacidades en caso de que se presentara algún caso”, declaró.
La Secretaría de Salud explicó que las personas que hayan transitado o permanecido en los últimos 21 días en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur reprogramen sus viajes a México para una fecha posterior, una vez que concluya la emergencia de salud pública internacional.
Asimismo, también se anunció la implementación de las siguientes acciones por el brote de ébola:
- Filtros sanitarios en aeropuertos: Se realizarán revisiones documentales y de itinerarios para identificar a pasajeros que hayan estado en las zonas de riesgo, contemplando escalas previas en Europa u otros continentes.
- Coordinación con el sector aéreo: Se trabajará de manera conjunta con las aerolíneas y las autoridades de origen para fortalecer la verificación de factores de riesgo antes del abordaje.
El titular de Salud enfatizó que el virus del ébola no se transmite por vía respiratoria como el COVID-19, sino a través del contacto directo con secreciones y fluidos de personas infectadas. También detalló que el periodo de incubación es de 21 días.
Respecto a los síntomas de dicha enfermedad, se destacó que son fiebre alta, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de estómago intenso, diarrea, además de sangrado inexplicable.
Protocolo especial por el Mundial 2026
Kershenobich Stalnikowitz subrayó que México, como país coanfitrión del Mundial 2026, está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible.
“Estamos llevando a cabo todas las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad que pueda ocurrir”, dijo.
“Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del Mundo”, explicó.
Dejó en claro que en México se cuenta con la capacidad técnica y operativa para responder ante cualquier eventualidad por esta enfermedad
“Tenemos protocolos específicos para tener seguridad de todas las personas que estén aquí en el país, y seguiremos con avisos epidemiológicos nacionales que serán emitidos tanto por la Dirección General de Epidemiología como por la Secretaría de Salud”, indicó.
Con información de López-Dóriga Digital