“Hizo un buenísimo trabajo”, dice Sheinbaum tras la salida de Andy López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena 

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que Andy López Beltrán hizo un buen trabajo como secretario de Organización de Morena.

La declaración de la mandataria ocurre después de que el hijo de Andrés Manuel López Obrador anunció su salida de la dirigencia del partido para buscar una diputación federal, lo que le otorgaría fuero.

«Muy buen trabajo hizo Andrés (…) buenísimo trabajo como secretario de Organización, buenisisímo, es un gran organizador»,

La presidenta aseguró que fue decisión del mismo Andy López Beltrán salirse del Comité Ejecutivo para buscar un cargo de elección popular.

Además, señaló que todas las personas que busquen disputar un cargo en 2027 deberán dejar sus cargos para poder inscribirse al proceso interno de Morena, «que va a abrir sus sus convocatorias ya muy pronto».

Andy López Beltrán contenderá por el cargo de diputado federal del VI Distrito Electoral en Tabasco, para los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

Entre los primeros en expresar su respaldo al hijo de López Obrador se encuentra el senador morenista Adán Augusto López Hernández, quien dijo que aunque no se lo pida, apoyará su campaña a diputado federal.

Con información de Latin Us