Sheinbaum: México está preparado para que Irán se instale en Tijuana durante el Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que las autoridades del país están estudiando la posibilidad de que la Selección de Irán pueda pernoctar y tener su campamento base en la ciudad de Tijuana, Baja California, durante el Mundial 2026 ante las trabas puestas por Estados Unidos.

“Vino la representación de la FIFA a través de una persona (…) Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’ Y dijimos ‘sí, sin problema, no tenemos ningún problema’”, explicó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La nueva sede de los futbolistas de Irán sería en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos y localizada en el estado mexicano de Baja California (noroeste).

Sheinbaum destacó que la selección asiática pernoctaría en México y solo iría a Estados Unidos a jugar sus tres partidos previstos en la fase de grupos del Mundial de Fútbol.

“Nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Entonces sí dimos esa opción y se está revisando”, añadió.

Esta posibilidad está siendo analizada por la representante del Gobierno de México para la Copa del Mundo de 2026, Gabriela Cuevas, y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, en coordinación con responsables de la FIFA.

La presidenta subrayó que en México “no habría” problema con los visados para los futbolistas de la República Islámica.

La selección de fútbol de Irán había anunciado la semana pasada su intención de que su sede durante el Mundial fuera en Tijuana para evitar problemas con los visados estadounidenses.

Encuadrada en el grupo G, Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles, mientras que el tercer encuentro contra Egipto se jugará en Seattle.

Los medios iraníes han especulado en las últimas semanas con que Washington podría negar los visados a miembros de la delegación iraní que hayan tenido vínculos con la Guardia Revolucionaria, considerada por Estados Unidos una organización terrorista.

Irán había condicionado previamente su participación en el Mundial a la aceptación de diez puntos, entre ellos garantías en materia de seguridad, desplazamientos y respeto a los símbolos de la República Islámica, además de la expedición de visados para toda la plantilla.

Con información de EFE