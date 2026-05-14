Sheinbaum anuncia la salida del director de Pemex; en el mismo evento nombra a Juan Carlos Carpio como su relevo

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves la salida de Víctor Rodríguez Padilla de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En un video compartido en redes sociales, la mandataria informó que Juan Carlos Carpio será el nuevo titular de la paraestatal

“Eh, ha hecho un trabajo sobresaliente, él va a platicar ahora un poco de los logros de Pemex en este año y medio y le pedí pues que nos ayudara en el Instituto de electricidad y energías limpias eh como director», aseguró.

La mandataria indicó que Rodríguez Padilla continuará colaborando en el sector energético como director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

La salida de Rodríguez Padilla se da en medio de diversos siniestros que ha registrado la paraestatal, apenas este miércoles se registró una explosión en la refinería en Salina Cruz, Oaxaca, que dejó un muerto.

Pemex detalló que la persona falleció mientras se llevaba a cabo su traslado desde Oaxaca al Hospital Central Sur de Alta Especialidad en la Ciudad de México.

Los primeros 18 meses de la gestión del ahora exdirector estuvieron marcados por el recrudecimiento de divisiones internas, un grave derrame de petróleo y otro accidente mortal en marzo, con saldo de cinco fallecidos.

La producción de crudo es de 1.6 millón de barriles por día (bpd), por debajo del objetivo de 1.8 millón de bpd, y la empresa no ha podido aprovechar el repunte de los precios del petróleo provocado por el conflicto en Irán.

Pemex se encuentra en una situación difícil, con una deuda financiera de 79 mil millones de dólares y de 20 mil 800 millones de dólares con proveedores. En el primer trimestre registró una pérdida neta de 2 mil 600 millones de dólares, a pesar del repunte de los precios del petróleo, que han superado los 100 dólares por barril.

Con información de Reuters.