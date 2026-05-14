Trump justifica a Xi y dice que EE.UU. era una nación en declive hasta que llegó él al poder

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este viernes que su homólogo chino, Xi Jinping, se refiriera a Estados Unidos como una potencia en decadencia durante la reunión que ambos mantuvieron en Pekín, y aseguró que en realidad el mandatario chino hablaba del país antes de su llegada a la Casa Blanca, hace año y medio.

“Cuando el presidente Xi, muy elegantemente, se refería a Estados Unidos como quizá una nación en decadencia, se estaba refiriendo al daño tremendo que sufrimos durante los cuatro años del dormilón de Joe Biden (2021-2025) y su Administración, y en ese asunto estaba 100 % correcto”, apuntó en un comentario en la red social Truth. “Hace dos años, éramos, de hecho, una nación en declive. En eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente Xi. Pero ahora, Estados Unidos es el país más sexy del mundo y ojalá que nuestra relación con China sea más fuerte y mejor que antes”, recalcó Trump.

Trump se refería a unas declaraciones de Xi realizadas el jueves, al inicio de su primera reunión con el republicano y su equipo en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, en las que el mandatario chino apeló a superar la llamada trampa de Tucídides.

Esta teoría acuñada por el politólogo Graham Allison describe la tendencia a que un poder emergente, en velada alusión a China, entre en conflicto con otro hegemónico en decadencia, en presumible referencia a Estados Unidos.

Trump dijo que Xi no estaba refiriéndose en ese contexto a sus 16 meses de mandato y destacó “la victoria militar y la próspera relación con Venezuela y la destrucción militar de Irán (que continuará)”, así como las inversiones en el país o los máximos en el mercado bursátil.

“De hecho, Xi me felicitó por los muchos y tremendos éxitos en un período tan corto de tiempo”, apuntó Trump, que este viernes regresa a Washington tras reunirse durante la mayor parte del jueves con Xi en Pekín y coincidir con su homólogo en que ambos países deben cooperar y evitar el conflicto.

Con información de EFE.