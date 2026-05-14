GOBIERNO ESTATAL GARANTIZA ATENCIÓN ÁGIL A PENSIONADOS POTOSINOS

* Más de 9 mil pensionadas y pensionados de las cuatro regiones cumplieron con éxito el Pase Anual de Supervivencia 2026 para mantener sus prestaciones de forma segura y puntual.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ofrecer servicios más ágiles, cercanos y eficientes a las y los potosinos, la Dirección General de Pensiones concluyó con éxito el Pase Anual de Supervivencia 2026, trámite que reunió a más de 9 mil pensionadas y pensionados en las distintas sedes habilitadas en todo San Luis Potosí.

El titular Luis Arturo Coronado Puente destacó que este proceso permite mantener la certeza en la entrega de prestaciones y fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos. La amplia participación ciudadana refleja un apoyo sin límites para acercar servicios más accesibles y con atención digna a quienes durante años contribuyeron al desarrollo de la entidad.

Para quienes no pudieron acudir de manera presencial por motivos de salud, movilidad o causas de fuerza mayor, se mantienen alternativas de atención y orientación personalizada, mediante el teléfono 444 144 18 00, el correo pensiones@slp.gob.mx, o las redes sociales oficiales. Esta respuesta institucional acompaña el cambio que se vive y se siente al facilitar trámites más humanos y accesibles para las familias potosinas.