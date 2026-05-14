GOBIERNO ESTATAL FORTALECE COORDINACIÓN RUMBO AL PROCESO ELECTORAL 2027

• Mantiene diálogo institucional con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para dar seguimiento a temas clave y fortalecer condiciones de certeza y gobernabilidad.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer el diálogo institucional y construir condiciones de estabilidad para las y los potosinos, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo una reunión con la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Paloma Blanco López, como parte de los trabajos de preparación rumbo al proceso electoral de 2027.

Durante el encuentro, ambas instancias dieron seguimiento a temas prioritarios relacionados con la organización de los próximos comicios, así como a las etapas clave y mecanismos operativos que permitan un adecuado desarrollo de la jornada electoral. Este trabajo sin límites fortalece la coordinación entre instituciones y contribuye a generar mayor certeza para la ciudadanía.

A través de mesas de trabajo periódicas, la Secretaría General de Gobierno (SGG) y el organismo electoral mantendrán una agenda para revisar escenarios y consolidar acuerdos orientados al fortalecimiento institucional. La coordinación permanente forma parte del cambio que se vive y se siente al privilegiar el diálogo y la colaboración para garantizar condiciones de gobernabilidad en la próxima elección.