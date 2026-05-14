Plaza de Fundadores es segura; se reforzarán medidas y se atenderán recomendaciones de protección civil: Galindo

En entrevista con medios de comunicación, el Alcalde Enrique Galindo afirmó que las transmisiones y actividades de la Copa del Mundo buscan fortalecer la economía local y la actividad del Centro Histórico; el Gobierno de la Capital atenderá todas las recomendaciones de Protección Civil para garantizar la seguridad durante estos eventos; señaló que este espacio se ha utilizado tradicionalmente, al ser la plaza pública más grande de la ciudad.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que la Plaza de Fundadores cuenta con condiciones seguras para la realización de las transmisiones públicas de los partidos del Mundial de Futbol, al señalar que existen estudios técnicos —como los realizados por el Colegio de Ingenieros— que descartan riesgos en la zona del estacionamiento subterráneo. No obstante, puntualizó que el Gobierno de la Capital atenderá todas las recomendaciones de Protección Civil y aplicará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de asistentes y visitantes.

El Presidente Municipal explicó que el objetivo de este programa va más allá de la transmisión de partidos, ya que forma parte de una estrategia para fortalecer la economía local, incrementar la actividad turística y generar mayor movimiento comercial en el Centro Histórico. Destacó que las actividades mundialistas buscan atraer visitantes y generar beneficios para comercios y prestadores de servicios de la ciudad.

Como ejemplo de la capacidad operativa y de seguridad en Plaza de Fundadores, Enrique Galindo recordó la presentación de la cantante Mon Laferte durante la clausura del Festival San Luis en Primavera, evento que reunió alrededor de 8 mil personas sobre la plancha de la plaza, y más de 25 mil en las calles aledañas, sin registrar incidentes. Añadió que para las transmisiones mundialistas se limitará el aforo a 3 mil personas en Fundadores, pero que habrá otros espacios con eventos relacionados al futbol, como Plaza de Armas y Plaza del Carmen, con el propósito de ampliar espacios y garantizar una experiencia segura para las y los asistentes.

Finalmente, el Alcalde Capitalino indicó que el Ayuntamiento mantiene disposición para realizar un reforzamiento definitivo de la plancha del estacionamiento subterráneo de Plaza de Fundadores, siempre en coordinación y acuerdo con el Gobierno del Estado, para evitar futuros apuntalamientos durante eventos masivos.