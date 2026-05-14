OPERATIVOS PERMANENTES DE LA GCE GARANTIZAN LA SEGURIDAD EN SAN LUIS POTOSÍ

• La Guardia Civil Estatal detuvo a presuntos objetivos prioritarios en Matehuala.

Derivado de los trabajos de seguridad y vigilancia del operativo “Altiplano Seguro”, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a dos hombres señalados como objetivos prioritarios en la región Altiplano, por los presuntos delitos de posesión de droga y artefactos prohibidos.

Los agentes estatales detuvieron a Humberto “N” de 29 años y a Jesús “N” de 23 años, quienes presuntamente manifestaron pertenecer a un grupo criminal, a quienes se les aseguraron diversas dosis de la droga conocida como “cristal”, así como artefactos metálicos “ponchallantas”.

De acuerdo con información de inteligencia preliminar, ambos presuntamente estarían relacionados con hechos delictivos registrados recientemente en la región; sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen las responsabilidades conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado trabaja sin límites para preservar la paz y la seguridad de las y los potosinos, demostrando el cambio que se vive y se siente en las cuatro regiones.