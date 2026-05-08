Sheinbaum evita decir si hablará con Trump sobre el caso Rocha Moya en próximas conversaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó decir este viernes si en su próxima conversación con el mandatario estadounidense, Donald Trump, hablará sobre la solicitud del Departamento de Justicia de detener y extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios acusados de nexos con «Los Chapitos».

En conferencia de prensa, la mandataria aseguró que habla seguido con Trump para abordar temas en común, tales como migración y comercio, por lo que su administración busca mantener la relación.

«Nosotros no estamos de acuerdo, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo (…) tenemos que manifestarlo cuando no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no busquemos una buena relación«, dijo respecto a la investigación contra Rocha Moya.

Asimismo, la mandataria reiteró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debe enviar más pruebas porque las presentadas no fueron suficientes para la detención de los funcionarios y exservidores públicos.

Sin embargo, la mandataria evitó decir si pondría sobre la mesa el caso Rocha Moya en su próxima conversación con Trump y se limitó a decir que la Cancillería es la encargada del tema.

«Para eso existe la Secretaría de Relaciones Exteriores, yo espero que tenga su vía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos a la que se le están pidiendo pruebas. Entonces, por eso yo dije: «A ver, si es un asunto judicial, que se cumpla con la ley» «Si es un asunto político, eso es otra cosa», dijo.

Asimismo, la presidenta insistió en la importancia de que presenten pruebas al ser un tema judicial.

Este es el sexto día en el que la presidenta respalda al gobernador interino de Sinaloa y a los otros nueve señalados de nexos con «Los Chapitos», a pesar de que las autoridades estadounidenses afirman tener pruebas suficientes para procesarlos.

Con información de Latin Us