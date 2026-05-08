Inflación en México se desacelera en abril a 4.45%; jitomate, chile serrano y papa son los que más aumentan

Reuters.- La inflación interanual de México se moderó en abril más de lo previsto, dando margen al banco central para considerar un último recorte a su tasa clave de interés en la decisión que anunciará más tarde en el día, antes de poner fin a su prolongado ciclo de relajamiento monetario.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor desaceleró a un 4.45% después de tres meses consecutivos de ascensos, de acuerdo con cifras divulgadas el jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Analistas anticipaban una tasa del 4.50%, según un sondeo de Reuters.

A su vez, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque excluye productos de alta volatilidad, disminuyó a un 4.26%, su tercer mes seguido en declive. El dato fue ligeramente menor al 4.27% esperado por el mercado.

Las cifras llegan horas antes de que Banco de México anuncie su decisión monetaria. El mercado anticipa que Banxico, como también es conocida la autoridad, podría recortar la tasa referencial en 25 puntos base, a un 6.5%, y cerrar un ciclo bajista iniciado en 2024.

Frente al mes previo, los precios al consumidor crecieron un 0.20%, mientras que el índice subyacente avanzó un 0.31%, impulsado por aumentos tanto en mercancías como en servicios.

Los mayores aportes al alza provinieron del jitomate, la vivienda propia, el chile serrano y la papa, mientras que la electricidad, el tomate verde y el pollo presionaron a la baja.

La semana pasada, la gobernadora Victoria Rodríguez dijo en una comparecencia ante senadores que Banxico valoraría un último ajuste en su próxima decisión y que el ciclo de recortes estaba cerca de concluir.

En el contexto externo, la Reserva Federal estadounidense mantuvo la semana pasada sus tasas en el rango del 3.50%-3.75%, en su decisión más dividida desde 1992.

Con información de Latin Us