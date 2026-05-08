ESTADO PROTEGE A ESTUDIANTES ANTE OLA DE CALOR

* Más de 83 mil alumnas y alumnos concluirán clases el próximo 5 de junio tras el ajuste nacional al calendario escolar por las altas temperaturas previstas para el verano.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de priorizar el bienestar de la comunidad educativa, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) informó el adelanto del periodo vacacional para estudiantes de educación básica de escuelas públicas y privadas, luego de los acuerdos tomados en la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) encabezada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El ajuste establece que el periodo vacacional comprenderá del 6 de junio al 16 de agosto en todo el país. Con ello, más de 83 mil 771 estudiantes del Sistema concluirán el ciclo escolar el próximo 5 de junio y retomarán actividades el 17 de agosto, mientras que el personal docente finalizará labores el 12 de junio para reincorporarse el 10 de agosto. Estas medidas forman parte de las acciones sin límites enfocadas en proteger la salud de niñas, niños, adolescentes y personal educativo ante las condiciones climáticas extremas pronosticadas para las próximas semanas.

El director general, Martín Rodríguez Ramírez, destacó que la prioridad es mantener condiciones seguras para el desarrollo académico y bienestar de las familias potosinas, reflejando el cambio que se vive y se siente en la implementación de medidas preventivas que colocan a las y los estudiantes en el centro de las decisiones educativas en San Luis Potosí.