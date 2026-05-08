RUTH GONZÁLEZ CELEBRA EL DÍA DE LAS MADRES JUNTO A MILES DE MUJERES HUASTECAS

• La Senadora las convocó a seguir trabajando unidas para transformar la vida de sus familias y fortalecer el cambio que hoy vive San Luis Potosí.

Miles de mujeres de la Huasteca potosina acudieron al llamado de Ruth González Silva, Senadora de la República por San Luis Potosí, para celebrar juntas el Día de las Madres en un ambiente lleno de alegría, convivencia y reconocimiento a las mamás potosinas.

La primera visita fue en el municipio de Tamazunchale, donde la legisladora ecologista felicitó a las miles de mamás que asistieron al festejo, invitándolas a seguir cuidando y aprovechando los beneficios, programas y apoyos que hoy existen para su beneficio, así como el de sus hijas e hijos.

Posteriormente, en el municipio de Axtla de Terrazas, Ruth González fue recibida entre muestras de respaldo, alegría y aplausos por mujeres, quienes abarrotaron el estadio municipal, para festejar con ella el Día de las Madres, refrendando el compromiso de continuar trabajando incansablemente por el bienestar de todas las potosinas.

Ante las asistentes, la Senadora Ruth González reiteró que seguirá gestionando apoyos para mujeres emprendedoras que buscan iniciar un negocio, acceder a cursos y capacitaciones; además, aseguró que atenderá las necesidades que la ciudadanía le hace llegar a través de peticiones y solicitudes.

Finalmente, la Senadora de la República destacó que escuchar y mantenerse cercana a la gente permite seguir impulsando el cambio que ha transformado la vida de miles de familias de las cuatro regiones de San Luis Potosí.