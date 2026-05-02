Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa

Este sábado 2 de mayo, Yeraldine Bonilla fue designada como gobernadora interina de Sinaloa, luego de que el Congreso del estado aprobara la licencia temporal de Rubén Rocha Moya para separarse del cargo por más de 30 días.

Rocha Moya solicitó “licencia temporal” tras la investigación que iniciará la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones de EE.UU. en su contra y de otros nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.

¿Quién es Yeraldine Bonilla?

Bonilla es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se desempeñó como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo de Sinaloa del 11 de noviembre del 2021 al 3 de marzo del 2024. Posteriormente, fue encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en 2023.

Ocupó el cargo de diputada local por Morena de la LXIII Legislatura, en el Congreso de Sinaloa, en el período comprendido del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre del 2021.

Con información de López-Dóriga Digital.