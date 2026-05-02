ESTADO FORTALECE PROYECTO “RIVIERA HUASTECA”

* Autoridades realizan levantamiento técnico en más de 100 kilómetros para optimizar la señalización turística en la Huasteca potosina.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la infraestructura turística y consolidar el desarrollo regional, la Secretaría de Turismo (Sectur), en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Junta Estatal de Caminos (JEC), inició el levantamiento técnico para el desarrollo del sistema de señalética del proyecto “Riviera Huasteca”, abarcando una ruta superior a los 100 kilómetros que conecta a Ciudad Valles con Tamazunchale.

El diagnóstico contempla la instalación estratégica de señalética en municipios clave como Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Huehuetlán, Matlapa, Tamazunchale y Xilitla, considerando estructuras como señales tipo bandera, estelas gráficas, mapas diagramáticos y estructuras tipo puente, que serán ubicadas en accesos carreteros, entronques y puntos de alta afluencia turística, priorizando funcionalidad y visibilidad, en un proceso que refleja el cambio que se vive y se siente en la modernización de la infraestructura turística.

Asimismo, el análisis incluye la identificación de la jurisdicción de cada elemento municipal, Estatal o federal y la integración de observaciones técnicas sobre su estado físico, detectando casos que requieren intervención mediante retiro, sustitución o redimensionamiento de estructuras, especialmente aquellas incompatibles con entornos urbanos o que interfieren con infraestructura existente, como parte de una estrategia integral para optimizar la señalización, mejorar la orientación de visitantes y fortalecer la imagen de los destinos en la región.