GOBIERNO ESTATAL IMPULSA PARTICIPACIÓN INFANTIL CON VOZ Y FORMACIÓN CÍVICA

• Niñas y niños de todo San Luis Potosí destacan en el Parlamento Infantil 2026 y fortalecen su aprendizaje con actividades en Palacio de Gobierno.

Como parte del impulso sin límites del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la formación cívica de la niñez, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) acompañaron la participación de alumnas y alumnos en el Parlamento Infantil 2026, organizado por el Congreso del Estado. En este espacio, estudiantes de las cuatro regiones representaron con orgullo a sus distritos.

Durante este encuentro, las y los participantes presentaron propuestas en temas como salud, medio ambiente, educación, seguridad, discapacidad y derechos de la niñez, reflejando su interés por mejorar su entorno. Además, las y los 27 integrantes realizaron un recorrido por Palacio de Gobierno, donde conocieron sus salas históricas y ampliaron su conocimiento sobre la vida pública del Estado, en una experiencia que consolida el cambio que se vive y se siente en la formación de nuevas generaciones.

La visita fue coordinada por la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Dirección de Derechos Humanos y Políticas Públicas, donde se promovió la importancia de que niñas, niños y adolescentes participen en espacios de decisión y conozcan sus derechos. Estas actividades refuerzan valores de inclusión, respeto y participación social, además de acercar a la niñez a la historia y al quehacer público en un entorno formativo y accesible.