Congreso de Sinaloa aprueba licencia de Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, tras investigaciones de EU

El Congreso de Sinaloa aprobó este sábado la licencia temporal solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya tras ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado.

Durante una sesión extraordinaria, la petición del ahora exgobernador fue avalada por unanimidad de los diputados locales.

Tras la votación, el expediente fue turnado a las comisiones de puntos constitucionales y gobernación para que emitan la propuesta de gobernador interino.

Posteriormente, convocaron un receso para que las comisiones decidan quién quedará al frente de Sinaloa, estado que ha sido azotado por una ola de violencia desde hace más de un año y medio.

Cabe recordar que el pasado 29 de abril el Departemento de Justicia de Estados Unidos informó que abrió formalmente una investigación contra Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez y otros siete exfuncionarios y funcionarios del estado.

Estados Unidos acusa a los 10 hombres de estar ligados con el Cártel de Sinaloa y todos podrían enfrentar cadena perpetua por los delitos de los que se les acusa.

Rocha Moya ha negado los señalamientos de Estados Unidos y afirma que se trata de un golpe político hacia Morena y la Cuarta Transformación.

La noche del 1 de mayo, anunció que presentó una licencia temporal al cargo mientras dure el proceso de investigación en México.

Con información de Latin Us