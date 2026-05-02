Enrique Galindo invitado especial de la CTM en el Día del Trabajo

Enrique Galindo destacó la fortaleza del sector obrero y el papel de la organización en el desarrollo económico de San Luis Potosí, y reconoció la labor de Emilio de Jeús Ramirez al frente de la organización sindical. Ante más de mil líderes sindicales el alcalde capitalino dijo que existe una fuerte liga hacia la CTM, debido a que su padre fue un miembro activo del movimiento obrero.

En la conmemoración del Día del Trabajo, Enrique Galindo Ceballos participó como invitado especial en el evento la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en San Luis Potosí, donde se dieron cita más de mil líderes sindicales de diversas empresas de la entidad. Durante su intervención, y destacó la importancia del movimiento obrero en el desarrollo económico y social del estado.

Ante los asistentes, el alcalde recordó sus raíces familiares ligadas al sindicalismo, al compartir que su padre fue trabajador y miembro activo de la CTM durante décadas, lo que marcó su formación personal. En ese sentido, expresó que esta organización es históricamente una escuela de vida que forma hombres y mujeres comprometidos con sus comunidades y con el desarrollo de San Luis Potosí.

En su mensaje, Galindo Ceballos reconoció la trayectoria de Emilio de Jesús Ramírez, a quien calificó como un gran líder que ha realizado una labor significativa al frente de la CTM, consolidando a la organización como un pilar en la defensa de los derechos laborales y el fortalecimiento de las familias trabajadora y subrayó que el trabajo de la central no solo se limita a lo sindical, sino que impulsa programas sociales y de apoyo comunitario.

Galindo enfatizó que la fuerza laboral representa la base del crecimiento económico, al señalar que los trabajadores no solo generan riqueza, sino que constituyen la columna vertebral del sector productivo, especialmente en la industria de la transformación y el clúster automotriz, añadió que el avance del estado y del país depende del esfuerzo conjunto entre gobierno, sindicatos y sector empresarial.

El Presidente Municipal reiteró su reconocimiento a la CTM y a sus agremiados, asegurando que el Ayuntamiento continuará trabajando de la mano con el sector obrero para impulsar proyectos en beneficio de las familias potosinas, como la próxima construcción de una guardería, además, llamó a mantener la unidad y enfrentar los retos laborales con determinación.