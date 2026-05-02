Renuncia a la alcaldía de Culiacán el morenista Juan de Dios Gámez Mendívil tras acusaciones de EU por narcotráfico

Juan de Dios Gámez Mendívil también pidió licencia como presidente municipal de Culiacán tras la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y conspiración, bajo la premisa de que los implicados utilizaron sus cargos públicos para favorecer las operaciones delictivas del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de “Los Chapitos”.

En sesión de Cabildo municipal, Ana Miriam Ramos Villareal, síndica del ayuntamiento, fue nombrada alcaldesa interina de Culiacán, aprobada por mayoría.

El hecho ocurre luego del anuncio del gobernador de Sinaloa, quien también esta noche informó que presentó una solicitud de licencia temporal al cargo, después de la acusación formal presentada por Estados Unidos tras supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El pasado miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre el señalamiento que incluía a nueve funcionarios más entre ellos el alcalde de Culiacán y el gobernador.

Tras darse a conocer las acusaciones del gobierno de Trump, Juan de Dios Gámez Mendívil aseguró que las acusaciones contra él y nueve funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador, Rubén Rocha Moya, «no tienen fundamento»

«Desde Culiacán seguimos trabajando, atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días», detalló en el mensaje, señalando que la acusaciones en su contra «no tienen fundamento».

Cabe recordar que todos llegaron a sus cargos siendo miembros del partido Morena.

Rinde protesta Ana Miriam Ramos Villarreal como presidenta municipal provisional de Culiacán

En sesión extraordinaria de Cabildo, se designó y tomó de protesta de ley a Ana Miriam Ramos Villarreal como presidenta municipal provisional de Culiacán.

La designación fue aprobada por mayoría de los integrantes del Cabildo, en apego a los procedimientos legales vigentes, tras la solicitud de licencia temporal presentada por el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.

“La licencia provisional que el alcalde ha presentado es para poder llevar a cabo las investigaciones correspondientes a todo este proceso desde la sindicatura de procuración, a mí me ha tocado acompañarlo en todo momento, verlo siempre cercano a la gente, verlo siempre realizando su trabajo con responsabilidad y con el apego de las leyes”, dijo la alcaldesa interina Ramos Villarreal.

En entrevista la alcaldesa interina dijo, al término de su toma de protesta, que el gobierno municipal de Culiacán, el cual encabezará tiene retos y desafíos que estarán cercanos a la gente.

Ana Miriam Ramos Villarreal se ha desempeñado como síndica procuradora desde el inicio de la actual administración en 2024, destacando por su participación en las tareas de supervisión, transparencia y acompañamiento institucional dentro del Ayuntamiento.

Durante su intervención, la presidenta municipal provisional refrendó su compromiso de cumplir con la responsabilidad conferida y dar continuidad al trabajo cercano con la ciudadanía.

Con información de Latin Us