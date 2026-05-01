SUPERVISA RICARDO GALLARDO AVANCE DEL MEGA DESNIVEL ARENA POTOSÍ

• La construcción del paso a desnivel avanza con firmeza y se proyecta la entrega en el mes de julio, marcando un hito en la modernización vial del sur de la capital.

El Jefe del Ejecutivo del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó una jornada de supervisión en la construcción del paso a desnivel Arena Potosí. Esta infraestructura estratégica está diseñada para transformar la movilidad urbana y detonar la plusvalía en el sector sur de la capital, atendiendo una demanda ciudadana que permaneció en el abandono por décadas y demostrando el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí.

El Mandatario Estatal puntualizó que este proyecto se consolida como el paso a desnivel de mayor magnitud construido en la Entidad, con una extensión aproximada de un kilómetro y una capacidad de cuatro carriles centrales, lo que garantiza un flujo vehicular eficiente y moderno.

Acompañado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, el Gobernador constató el progreso de la obra, la cual reporta las siguientes acciones técnicas: ejecución de corte de terracerías; armado de cimentación y colado de muros de contención de concreto, así como la colocación de base asfáltica en los carriles laterales para facilitar el tránsito local.

Como parte de la visión integral de desarrollo, el proyecto incluye la instalación de un puente peatonal de vanguardia. Esta estructura permitirá que las familias realicen cruces seguros desde la zona de servicios hasta la Avenida de las Torres, priorizando la integridad del ciudadano.

Finalmente, se informó que la obra será entregada en julio, consolidándose como una acción estratégica de la actual administración para mejorar sin límites la conectividad, la competitividad y la calidad de vida de las y los potosinos en el sur de la ciudad.