GOBIERNO ESTATAL LIQUIDA INCENDIO FORESTAL EN MATEHUALA

* Tras una intervención oportuna y coordinada, el siniestro en el Cerro de la Venada fue extinguido y permanece bajo vigilancia preventiva.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la atención a emergencias, el Gobierno del Estado logró la liquidación total del incendio forestal registrado desde el 27 de abril en el paraje Cerro de la Venada, en Matehuala, con una afectación de 350 hectáreas. Este resultado refleja el trabajo sin límites que se mantiene en materia de protección civil para salvaguardar a la población y el entorno.

El siniestro alcanzó el 100 por ciento de control, por lo que se realizó el protocolo de entrega al ayuntamiento de Matehuala, que mantendrá vigilancia durante 48 horas posteriores para evitar cualquier reactivación. De acuerdo con los reportes, la posible causa fue de origen agropecuario, con afectaciones del 30 por ciento en arbustivo, 30 por ciento en pastizal y 40 por ciento en cactáceas.

En las labores participaron brigadas especializadas, voluntariado y dependencias de los tres órdenes de Gobierno, con apoyo de equipo, pipas y maquinaria en distintos frentes, además de respaldo logístico en hidratación, alimentación y atención médica. Esta coordinación consolida el cambio que se vive y se siente en la atención eficiente de emergencias.